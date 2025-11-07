Тернопільський наземний дрон «Мураха» допомагає військовим доставляти боєприпаси у «кілзону»

Український наземний дрон «Мураха» виконує логістичні місії на передовій — його використовують зокрема бійці 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ. Комплекс застосовується для доставки боєкомплектів та евакуаційних завдань у небезпечних ділянках фронту, зокрема у так званій «кілзоні».

Під час однієї з місій «Мураха» подолала 30-кілометровий маршрут, транспортуючи вантаж. Управління здійснювалося дистанційно, що дозволяє операторам залишатися у безпеці навіть під вогнем противника.

За словами військових, система резервного зв’язку MIL ELRS + Starlink як основного у поєднанні з оптичним відеомодулем роздільністю 1920×1080 забезпечує стабільне керування та чітку візуалізацію маршруту навіть у складних умовах фронту.

«Кожен рейс цього дрона — це мінімізація ризиків і збережені життя наших бійців», — зазначають у підрозділі.

Розробники з компанії «Роботизовані комплекси» наголошують на надійності та автономності системи. Завдяки акумулятору ємністю 21,5 кВт·год та енергоефективному електро-гідравлічному приводу, «Мураха» може долати понад 40 км без підзарядки. Системи активного охолодження та підігріву батарей дозволяють працювати у будь-яку пору року — від спеки до морозів.

Довідка

Наземний роботизований комплекс «Мураха» — українська розробка, створена для виконання важких логістичних завдань у зоні бойових дій. Вантажопідйомність — 500 кг, можливість евакуації 2+ осіб. Максимальна швидкість — 12 км/год, запас ходу — 40+ км. Маса — 630 кг, кліренс — 200 мм.

Комплекс кодифікований Міністерством оборони України та допущений до експлуатації у Збройних силах.