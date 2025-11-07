17:45 | 7.11.2025
У Тернополі відкриють виставку ікон, написаних на дошках з-під боєприпасів

У неділю, 9 листопада, о 14:00 у читальному залі Тернопільської міської бібліотеки №4 для дорослих «Етно-Центр» відкриється персональна виставка ікон майстрині іконопису та волонтерки Наталії Війтович під назвою «Коли зброя мовчить, говорять ікони».

Унікальність експозиції полягає в тому, що ікони написані на дошках від ящиків з-під боєприпасів.  За словами авторки, кожна ікона уособлює силу духу, надію та непереможність українців, над якими стоїть Господь і віра людей у перемогу та мир.

Виставка має на меті показати, що навіть у час випробувань українці знаходять натхнення у творчості та молитві.

