Тернополян запрошують зустрітися із знімальною групою фільму “Будинок “Слово”

Тернопільська кінокомісія та кінотеатр Сінема Сіті Тернопіль запрошують усіх бажаючих зустрітися та поспілкуватися із знімальною групою фільму “Будинок “Слово”. Допрем’єрний показ стрічки відбудеться у вівторок, 28 листопада, о 19:00.

“У 1928 році у столичному Харкові споруджують житловий будинок для діячів культури УРСР, — йдеться в описі до фільму. — Під один дах переїжджають Микола Хвильовий, Остап Вишня, Михайль Семенко, Анатоль Петрицький, Антін Дикий та інші. Будівля із багатокімнатними квартирами, пральнею, їдальнею, дитячим садком та навіть солярієм має стати оазисом для митців, проте все відбудеться навпаки. Спеціально зібрану в одному місці інтелігенцію репресують та знищать. Будинок «Слово» стає уособленням кривавої радянської системи, а мешканців будинку потім назовуть поколінням «розстріляного відродження»”.