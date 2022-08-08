Тернополянам нагадують про комендантську годину

На території області комендантська година встановлена з 23:00 до 5:00.

У цей період забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, якщо людина не є працівником об’єктів критичної інфраструктури (для цього треба мати спеціальну перепустку). Намагайтеся у комендантську годину без нагальної потреби не виходити з дому.

Поліцейські продовжують нести службу в посиленому режимі: опрацьовують виклики, розкривають злочини, забезпечують правопорядок, виконують бойові завдання, допомагають вимушено переселеним особам. Загалом оперативна ситуація в області стабільна та контрольована.

Дотримуйтесь правил воєнного стану, комендантської години та не ігноруйте сигнали оповіщення.