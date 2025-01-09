Тернополянка використовувала благодійний фонд, щоб переправляти ухилянтів за кордон

За організацію незаконного переправлення через кордон 4 ухилянтів судитимуть тернополянку, яка скористалась для цього печаткою благодійного фонду.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо тернополянки, обвинуваченої в організації незаконного переправлення 4 осіб через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, вчиненого щодо кількох осіб. (ч. 2 ст. 332 КК України).

За даними слідства, обвинувачена маючи доступ до печатки благодійного фонду через особисті зв’язки з його директором, підготувала від імені громадської організації до ОВА листи обґрунтування про надання дозволу на перетин державного кордону України 4 військовозобов’язаним водіям. Вони нібито займались перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил. Жінка засвідчила документи від імені директора фонду, скріпила відтиском його печатки. Отримавши відповідні дозволи та інструктаж від обвинуваченої, 4 військовозобов’язаних жителів Тернопільщини перетнули у січні 2023 року пункт пропуску «Краківець» на кордоні із Республікою Польща та не повернулись в Україну.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.