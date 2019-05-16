Новини Тернополя 

Тернопільські ракетомоделісти серед переможців Ukraine Rocketry Challenge 2019

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 З 8 по 14 травня 2019 року у м. Дніпрі на аеродромі “Кам’янка” відбулися Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (юніори) з ракетомодельного спорту та юних ракетомоделістів (IV ранг).

Команду Тернопільської області представляли вихованці ракетомодельного гуртка Почаївського будинку дитячої творчості та спорту (Почаївського БДТС) .

В заході взяли участь 14 команд з 11 областей України.

Юні ракетомоделісти Тернопільщини зайняли призові місця:

–          І місце у класі “S-6А”- Шадлівський Денис;

–          ІІІ місце у класі ” Шоу моделі “- Грушвіцький Платон .

Вітаємо переможців та їх наставника – керівника гуртків Почаївського БДТС Галанця Віктора Георгійовича!

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