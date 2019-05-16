“Прозорому офісу” у Ланівцях бути!

У Ланівцях розпочато роботу над створенням центру надання адміністративних послуг, в тому числі соціального характеру, в форматі “Прозорий офіс”.

У 2018 році розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція нежитлової будівлі кінотеатру під адміністративні і громадські приміщення за адресою вул. Незалежності, 15, м. Ланівці” (будівля колишнього кінотеатру “Супутник”). Проведено інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні роботи. Центральною службою української державної будівельної експертизи у Тернопільській області було здійснено експертизу проектно-кошторисної документації будівництва. Окрім того, зроблено візуалізацію проекту. З міського бюджету на підготовчі роботи виділено 169 148,93 грн. З них вартість документації склала 141 987,32 грн, інженерних робіт — 13 116,28 грн, експертної оцінки — 5 545,33 грн та візуалізації – 8 500 грн.

На початку 2019 року заяву щодо створення ЦНАП подано у Міністерство соціальної політики України.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року №282-р Лановецьку ОТГ внесли до переліку об’єднаних територіальних громад, що мають намір створити та забезпечити функціювання центрів надання адміністративних послуг в форматі “Прозорий офіс”.

13 травня міський голова Роман Казновецький захистив проект перед робочою групою Мінсоцполітики України. В результаті засідання Лановецьку ОТГ було відібрано для реалізації проекту.

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