Троє тернополян влаштували бізнес на учасниках АТО

Тернопільською окружною прокуратурою скеровано до Тернопільського міськрайонного суду обвинувальний акт стосовно 4 шахраїв, які шляхом обману заволоділи державними коштами у великих розмірах для учасників АТО, пропонуючи їм допомогу з виготовлення документів про інвалідність та привласнюючи одноразові виплати (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України). Частину коштів аферисти не встигли присвоїти, оскільки їх протиправну діяльність викрили правоохоронці.

Слідством встановлено, що троє тернополян підшуковували учасників АТО й пропонували їм оформити інвалідність для отримання пенсій. За допомогою киянина через столичні заклади аферисти оформляли довідки про стан здоров’я та із цими документами проходили у Тернополі медико-соціальну експертну комісію. Насправді учасники бойових дій не мали захворювань, вказаних у медичній документації, які слугували підставою для встановлення групи інвалідності. А одноразові виплати у сумі понад 400 тис грн осідали в кишенях шахраїв, оскільки при оформленні документів атовці передали їм реквізити банківських рахунків та доступ до них. Встановлено 16 осіб, належні виплати яким присвоїли аферисти.

Сума збитків від кримінального правопорушення становить 6 831 495 грн, з метою їх відшкодування на майно підозрюваних накладено арешт. Завдяки своєчасним і злагодженим діям правоохоронців вдалось попередити заволодіння ще 6 млн грн державних коштів.

Розслідування здійснювали слідчі ГУНП за оперативного супроводу працівників СБУ в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.