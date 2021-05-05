Потрібно обстежити товсту і пряму кишку?

Колоноскопія – це амбулаторна процедура обстеження товстої і прямої кишки, яка рано виявляє захворювання та рятує життя.

Це найбільш точний метод обстеження, який не має аналогів за можливостями діагностики та лікування. При дослідженні використовують спеціальний оптичний прилад – колоноскоп.

Під час процедури фахівець оглядає слизову, оцінює її тонус і здатність до скорочення, виключає або підтверджує наявність пухлини, бере зразки тканин для біопсії, видаляє поліпи та невеликі доброякісні новоутворення .

Колоноскопія потрібно робити при:

тривалих запорах;

кишковій непрохідності;

кишковій кровотечі;

підозрах на пухлину.

Колоноскопію рекомендовано кожному пацієнту з кишковими проблемами, а після 40 років проходити цю процедуру потрібно раз в рік.

В яких випадках рекомендована?

З діагностичною чи лікувальною метою при:

виявлення крові чи слизу в калі;

скаргах, характерних для захворювань товстої кишки, болях в животі;

виявленні поліпів чи запальних процесах;

пацієнтам у віці 50 років і старше, навіть якщо їх нічого не турбує;

скринінгу на рак;

людям, у сім’ї яких були хворі на рак прямої кишки.

Переваги колоноскопії

Раннє виявлення раку:

в кожної 20-ї людини може розвинутись рак товстої кишки. Оскільки це одна з найагресивніших форм раку, її виявлення на ранніх термінах є обов’язковим, адже швидке лікування може врятувати життя.

Виявлення та видалення поліпів:

Найчастіше розвиток раку товстої кишки починається з поліпів. Вони можуть відрізнятися за формою та розміром. Колоноскопія здатна не лише їх виявити, а й видалити одразу під час процедури .

Виявлення дивертикуліту:

З часом їжа та бактерії можуть накопичуватися всередині кишечника, що призводить до хворобливих запалень та інфекцій. Одна із загроз дивертикуліту в тому, що досить часто він не має жодних симптомів, аж поки не набуває хронічної форми.

Підготовка до процедури

Одна з умов якісно виконаної колоноскопії – повне очищення кишечника. Тому пацієнт повинен заздалегідь підготуватися до дослідження. За 5 днів до дослідження бажано обмежити вживання їжі, яка викликає бродіння в кишечнику, та включити в раціон продукти з невисоким вмістом клітковини.

Напередодні дослідження потрібно буде прийняти спеціальний засіб, що забезпечує повне очищення кишечника. У медцентрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» лікар запропонує пацієнту спосіб підготовки кишечника, препарат і режим прийому, який підходить найкраще.

Як проводять обстеження?

Ендоскопічне дослідження із застосуванням технологій NBI дозволяє візуалізувати найменші зміни та навіть хвороби на початкових стадіях.

Дослідження проводиться в лежачому положенні, коліна зігнуті. Лікар вводить колоноскоп через задній прохід у пряму кишку, при цьому подається повітря для розширення просвіту кишки, збільшене зображення виводиться на монітор. Поступово просуваючи і повертаючи ендоскоп, лікар оглядає внутрішню поверхню прямої і всіх відділів товстої кишки.

Колоноскопія в «Оксфорд Медікал Тернопіль»

Колоноскопічне дослідження в «Оксфорд Медікал» проводяться на сучасному обладнання фірми Olympus з використанням технології NBI.

Режим NBI забезпечує точну оптичну діагностику товстої кишки, дозволяючи виявляти поліпи навіть мінімальних розмірів. А також дозволяє виявити пухлину на ранніх етапах і своєчасно провести оперативне лікування.

Дбайте про себе та своє здоров’я!

За детальною інформацією звертайтесь за тел.: (068)752 52 52 та (0352) 52 52 52.

Пацієнтів приймають за адресою: м. Тернопіль, вул.С.Качали,5 та просп.С.Бандери,41. Без вихідних!

Онлайн-запис на прийом на сайті⤵

https://ternopil.oxford-med.com.ua/

Стежте за нами в Instagram⤵

https://www.instagram.com/oxford_medical_ternopil/?hl=ru





