Тиждень терпів сильний біль: на зупинці у Тернополі чоловікові раптово стало погано

14 жовтня о 13.15 виїжджала швидка й на вул. Тролейбусну, де прямо на зупинці, на лавці лежав чоловік, якому раптово стало погано: не міг дихати, сильно боліло у грудях. Як з’ясувалося, тиждень перед цим 61-річний пацієнт упав з горіха. Медики швидкої діагностували у нього закритий перелом двох ребер та закритий лівобічний пневмоторакс… Як чоловік так довго терпів сильні болі й чому швидше не звернувся по допомогу – не зрозуміло… Після оперативно наданої медичної допомоги потерпілого шпиталізовано в університетську лікарню.

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