У лікарнях Тернополя – 135 хворих на COVID-19

У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги перебуває 60 хворих на коронавірус. 7 хворих перебуває на кисневій підтримці через маску, 12 – на кисневому концентраторі. 2 людей підключених до апарату ШВЛ. 8 пацієнтів у лікарні – з підозрою на коронавірус.

У Тернопільській міській дитячій лікарні – 19 хворих ( 12 дітей і 7 дорослих) з підтвердженим COVID-19. 6 людей у лікарні – з підозрою на коронавірус.

У Тернопільській міській лікарні №3 перебуває 23 хворих на коронавірус. 4 пацієнтів перебувають на кисневій підтримці через маску, 14 пацієнтів – на кисневому концентраторі. 9 людей у лікарні з підозрою на коронавірус.

У Тернопільській міській лікарні №2 – 33 хворих з підтвердженим COVID-19. 8 хворих перебуває на кисневій підтримці через маску, 6 – на кисневому концентраторі. 2 людей підключених до апарату ШВЛ. 6 людей у лікарні – з підозрою на коронавірус.