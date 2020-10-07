У тернопільській бібліотеці стартують заняття для дітей 4-6 років

08 жовтня о 16 годині відбудеться перше, після карантину, заняття за програмою “З дітьми і для дітей” для категорії 4-6 років. Психолог-модератор – Світлана Порплиця.

Нагадуємо, що усі заняття для користувачів бібліотеки є безкоштовними.

Заняття направлені на розвиток активної пізнавальної діяльності дитини, її мислення, мовлення, уяви, уваги, пам’яті, дрібної моторики, комунікативних навичок.

Відбуватимуться кожного четверга о 16 годині за умови віднесення Тернополя до “зеленої”, “жовтої” чи “помаранчевої” зон карантину.

Заняття відбуватимуться із дотриманням наступних карантинних вимог:

1) температурний скринінг;

2) соціальне дистанціювання, в т.ч. при розсадці учасників;

3) використання учасниками захисної маски/респіратора; антисептиків до початку та після закінчення заняття.

Максимальна кількість учасників на занятті – 10 дітей.

Зареєструвати дитину на заняття можна за телефоном +38 068 912 16 68

Наша адреса: м. Тернопіль вул. Д. Нечая, 29 (Новий Світ), Тернопільська обласна бібліотека для молоді.