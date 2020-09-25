У Тернополі батьки можуть самостійно обирати, як навчатиметься дитина: дистанційно чи ходитиме у школу

У Тернополі батьки можуть самостійно обирати: хочуть вони, щоб їхня дитина відвідувала школу чи навчалася дистанційно через інтернет.

Класи у тернопільських школах поділені. Одночасно у групі навчається до 20-ти дітей. Діти мають змогу отримати знання безпосередньо від вчителя, вчитель може перевірити знання учнів. Також діти мають можливість спілкуватися зі своїми ровесниками.

Доки погода дозволяє, частину уроків вчителі проводять на відкритому просторі. Діти не переходять з кабінету в кабінету, а навчаються в одному класі. Ми намагаємося максимально дотримуватися усіх заходів безпеки, рекомендованих Міністерством охорони здоров’я.

Батьки можуть перевести свою дитину на дистанційне навчання. Для цього потрібно написати заяву на ім’я директора школи.