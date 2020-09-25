10:31 | 25.09.2020
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Новини Тернополя 

У Тернополі батьки можуть самостійно обирати, як навчатиметься дитина: дистанційно чи ходитиме у школу

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У Тернополі батьки можуть самостійно обирати: хочуть вони, щоб їхня дитина відвідувала школу чи навчалася дистанційно через інтернет.

🔷 Класи у тернопільських школах поділені. Одночасно у групі навчається до 20-ти дітей. Діти мають змогу отримати знання безпосередньо від вчителя, вчитель може перевірити знання учнів. Також діти мають можливість спілкуватися зі своїми ровесниками.

🔷 Доки погода дозволяє, частину уроків вчителі проводять на відкритому просторі. Діти не переходять з кабінету в кабінету, а навчаються в одному класі. Ми намагаємося максимально дотримуватися усіх заходів безпеки, рекомендованих Міністерством охорони здоров’я.

🔷 Батьки можуть перевести свою дитину на дистанційне навчання. Для цього потрібно написати заяву на ім’я директора школи.

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