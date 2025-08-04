Двоє поліцейських посмертно отримали звання “Почесний громадянин міста Тернополя”

Тернопільська міська рада ухвалила рішення про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Тернополя” посмертно 21 захиснику України. Серед них – двоє співробітників поліції – Олександр Вінічук та Володимир Стецюк.



Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» є найвищою формою громадського визнання заслуг перед містом та його мешканцями. Воно надається особам, котрі зробили вагомий внесок у розвиток Тернополя, зокрема у становлення української державності, громадське життя та інші сфери. Підполковник поліції Олександр Вінічук та майор поліції Володимир Стецюк взяли до рук зброю, аби боронити рідну землю від московської орди. Обидва віддали за це життя.



Командир одного з відділень спецпідрозділу КОРД Олександр Вінічук загинув 20 червня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Іванопілля Краматорського району на Донеччині.



Володимир Стецюк – інспектор роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль» помер 4 листопада 2019 року під час несення служби на блокпосту «Лисичанськ-Гірське» на Луганщині.



Вічна пам’ять і шана Героям!





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