У Тернополі обстріляли російську церкву

“Невідомі вистрілили у вікно єпархіального приміщення, яке належить Кафедральному собору Віри, Надії, Любові і матері їх Софії, що на вулиці Коновальця у Тернополі”, – повідомлення такого змісту надійшло на спецлінію поліції 21 січня.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Експерти виявили пошкоджене вікно з отвором, характерним пострілу, а біля нього залишки кулі, ймовірно, від пневматичної зброї. Працівники церкви кажуть, що злочин трапився в період з 18 по 21 січня, оскільки саме в цей час ніхто не навідувався до даного приміщення.

Експерти вилучили речові докази та направили їх на експертизу. Працівники Тернопільського райуправління поліції встановлюють обставини події, вивчають відео з камер спостережень та опитують мешканців сусідніх будинків. Триває перевірка.