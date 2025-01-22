17:45 | 22.01.2025
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Новини Тернополя 

У Тернополі обстріляли російську церкву

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“Невідомі вистрілили у вікно єпархіального приміщення, яке належить Кафедральному собору Віри, Надії, Любові і матері їх Софії, що на вулиці Коновальця у Тернополі”, – повідомлення такого змісту надійшло на спецлінію поліції 21 січня. 

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Експерти виявили пошкоджене вікно з отвором, характерним пострілу, а біля нього залишки кулі, ймовірно, від пневматичної зброї. Працівники церкви кажуть, що злочин трапився в період з 18 по 21 січня, оскільки саме в цей час ніхто не навідувався до даного приміщення. 

Експерти вилучили речові докази та направили їх на експертизу. Працівники Тернопільського райуправління поліції встановлюють обставини події, вивчають відео з камер спостережень та опитують мешканців сусідніх будинків. Триває перевірка.

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