У Тернополі пʼяний 20-річний водій вчинив ДТП і втік з місця події

Сьогодні на вулиці Торговиці водій автомобіля Volkswagen здійснив дорожньо-транспортну пригоду з маршрутним транспортним засобом та залишив місце події.

Патрульні отримали орієнтування на транспортний засіб порушника і невдовзі розшукали його.

Під час спілкування з кермувальником інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти відповідний огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,18 проміле.

Крім того, поліцейські встановили, що чоловік не має права керування транспортними засобами та вчинив це порушення повторно протягом року.

Тож на 20річного порушника патрульні склали адміністративні матеріали:
📑 за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП;
📑 за ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має на це права) КУпАП;
📑 за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП;
📑 за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

☝️ Нагадуємо: у разі вчинення ДТП водій зобов’язаний залишатися на місці події та діяти відповідно до вимог ПДР.

