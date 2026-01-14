У Тернополі пʼяний 20-річний водій вчинив ДТП і втік з місця події

Сьогодні на вулиці Торговиці водій автомобіля Volkswagen здійснив дорожньо-транспортну пригоду з маршрутним транспортним засобом та залишив місце події.



Патрульні отримали орієнтування на транспортний засіб порушника і невдовзі розшукали його.



Під час спілкування з кермувальником інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти відповідний огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,18 проміле.



Крім того, поліцейські встановили, що чоловік не має права керування транспортними засобами та вчинив це порушення повторно протягом року.



Тож на 20–річного порушника патрульні склали адміністративні матеріали:

📑 за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП;

📑 за ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має на це права) КУпАП;

📑 за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП;

📑 за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.



☝️ Нагадуємо: у разі вчинення ДТП водій зобов’язаний залишатися на місці події та діяти відповідно до вимог ПДР.

