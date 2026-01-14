У ніч на 15 січня в Тернополі заплановане вивезення снігу з восьми вулиць

До уваги водіїв! У ніч з 14 на 15 січня в Тернополі проводитимуть роботи з вивезення снігу з тротуарів і проїжджих частин вулиць.

Робота спецтехніки запланована на таких ділянках:

вул. Замкова;

вул. Патріарха Йосифа Сліпого;

вул. Валова;

вул. Петра Конашевича Сагайдачного;

вул. Майдан Волі;

бульвар Тараса Шевченка (від вул. Руської в напрямку до вул. Петра Конашевича Сагайдачного);

вул. Дениса Січинського;

вул. Листопадова

Роботи з вивезення снігу розпочнуться о 21:30. Просимо водіїв завчасно перепаркувати автомобілі та не залишати їх на зазначених ділянках, щоб не перешкоджати роботі спеціалізованої техніки.

Припарковані транспортні засоби створюватимуть перешкоди для роботи спецтехніки та підлягатимуть примусовій евакуації.

Нагадаємо, вночі 14 січня під час вивезення снігу з території поблизу закладу харчування «Маяк» було примусово переміщено один автомобіль на паркувальний майданчик неподалік. Ще 10 автомобілів, з власниками яких вдалося зв’язатися, були перепарковані добровільно.