На Тернопільщині розкрили злочин місячної давності

Крадіжку інкримінують поліцейські Тернопільщини тридцятисемирічній жительці обласного центру. Вона, перебуваючи у Зборові, непомітно винесла з магазину печиво та сотню стіків кави. Зникнення продуктів працівники магазину виявили не одразу.

За словами начальника Зборівського відділення поліції Миколи Петрика, із заявою про крадіжку керівник маркету звернувся до них 25 квітня о 14:20. Чоловік повідомив, що вони, проводячи ревізію в магазині, виявили нестачу товару.

Уже переглядаючи відео з камер спостережень зрозуміли, що стали жертвами крадіжки ще 20 березня близько 20:00. Камера зафіксувала і момент скоєння злочину, і саму зловмисницю.

Жінка, проходячи між прилавками, непомітно засунула під куртку упаковку з кавовими стіками та пачку печива. Поліцейські одразу встановили особу злодійки. Нею виявилася тридцятисемилітня тернополянка.

Жінка неодноразово потрапляла в поле зору працівників поліції за скоєння майнових злочинів та злочинів, пов’язаних з наркотиками. Окрім цього, вона відбувала покарання у місцях позбавлення волі.