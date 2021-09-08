Ботанічний сад, який був занедбаний майже 20 років, відновлюють на Тернопільщині

Ботанічний сад, який був занедбаний майже 20 років, відновлюють у Ланівцях. Роблять це за кошти Держфонду регіонального розвитку та гроші громади, розповів голова Лановецької громади Роман Казновецький.

За його словами, це 15 мільйонів гривень. Ботанічний сад у Ланівцях має понад 10 гектарів. До 2019 року територія саду була занедбаною: тут росли чагарники та лежало сміття, розповідає відповідальний за відновлення саду Петро Стецюк:

“З 2019 року ми почали розчищати територію, вирізати дерева непотрібні, і підготували територію для того, щоб сформувати парк”.

Нині тут – встелені бруківкою доріжки, проведене освітлення – більш як 65 ліхтарів. Також встановили 24 лавки для відпочинку та 2 альтанки.

У 1990 роках на території саду росло понад 500 видів дерев, розповідає Петро Стецюк. Донині збереглись одиниці. Тому, щоб відновити втрачені види, висадили більше ніж 200 дерев, каже Петро Стецюк: це туї, яловець, катальпи, сосни, а також декоративні кущі та живопліт. Деякі з них – подарували місцеві жителі:

“Випускники, які в цьому році святкували 30-річчя після закінчення школи, нам привезли 10 катальп. Катальпа має дуже гарний білий цвіт великий. І дуже хотілося б, щоб і інші так підхопили ту ідею. Я не кажу, що має бути багато дерев. Хай у горщику принесуть, ми самі посадимо. Це стало б традицією, парк став би цікавішим, красивішим, і випускники верталися б сюди подивитися, як воно росте”.

Загалом, каже Петро Стецюк, хочуть висадити більше тисячі дерев. Найбільше мріє про павловнію:

“Це високе дерево, яке за рік виростає до 5 метрів висоти. Його не скрізь можна посадити, але в нас є така ділянка, де ми б могли і хотіли посадити. Воно дуже гарно цвіте і дуже медоносне”.

Під час розчищення водних каналів у саду знайшли чотири джерела, каже Петро Стецюк. Розповідає – шукав їх власноруч за допомогою гілки лози. Каже – такого методу його навчив батько:

“Береться галузка, така як рогатка, щоб було дві гілочки і закінчення, де грубіше, де росте з дерева, руками тримаєш за обидва кінці і повільно водиш по воді. Там, де б’є вода, гілочка почне рухатися, так ніби клювати, але це треба руками відчувати. Не знаю, як пояснити, але я це відчуваю”.

Також у 90 роках на території саду жили Олені, фазани та страуси. Наразі, каже Петро Стецюк, у водойми запустили рибу та підгодовують диких птахів:

“Качки дикі тут постійно в нас водяться, тому що тут спокійно, їх ніхто не потривожить, і вода не замерзає взимку. Білі чаплі, сірі чаплі є, взимку було десь 50 птахів”.

Загалом на відновлення парку з бюджету громади виділили понад 4 мільйони гривень, розповідає голова Лановецької громади Роман Казновецький:

“З 2016 року ми почали роботи. Перше ми забрали стоки, побудували очисні споруди, каналізаційно-насосну станцію. По дорозі ми робили проєкт загального облаштування території, зробили його, пройшли всі екологічні погодження. І після того вже основну таку проєктно-кошторисну документацію, якою ми керувалися і подавали далі на фонди. Тобто, це ми подали на Фонд регіонального розвитку. Ми це три роки туди подавали, і в 2019 році нам пощастило, ми розпочали роботи”.

Також 11 мільйонів гривень надав Держфонд регіонального розвитку, каже голова облдержадміністрації Володимир Труш:

“Проєкт був включений в програму “Велике будівництво” президента України. І за два роки майже з лихвою ми закінчили цей об’єкт”.

Далі парк будуть облаштовувати за кошти громади, каже Роман Казновецький.

Суспільне