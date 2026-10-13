На Тернопільщині три водії не впоралися з керуванням: є загиблий і травмовані

За минулу добу на Тернопільщині сталися три дорожньо-транспортні пригоди, у яких одна людина загинула, а четверо отримали травми. Аварії трапилися в Озернянській, Купчинецькій та Байковецькій громадах.

За інформацією поліції Тернопільщини, в усіх трьох випадках водії не впоралися з керуванням, з’їхали з дороги, після чого транспортні засоби перекинулися або зіткнулися з перешкодами.

В одній з аварій загинув 29-річний водій автомобіля Mercedes-Benz. Чоловік не вижив після того, як автомобіль з’їхав з дороги та врізався в дерево. Двоє пасажирів цієї автівки зазнали важких травм і потрапили до лікарні.

Ще одна ДТП сталася у селі Стегниківці. Там травмувалася неповнолітня дівчина, яка перебувала в автомобілі Skoda. Водій не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, після чого автомобіль перекинувся. Дівчину з важкими травмами госпіталізували.

Третя аварія сталася за участю автомобіля Chevrolet. Водій виїхав за межі проїзної частини, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Чоловіка доправили до лікарні.

Поліцейські закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість і враховувати дорожні та погодні умови.