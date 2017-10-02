У тернопільському виші відбувся грандіозний відбір у «Творчий колектив»

28 вересня в актовій залі Тернопільського державного медичного університету відбувся грандіозний відбір у «Творчий колектив», — йдеться на сторінці однойменної спільноти в facebook.

“Такої масштабної палітри талантів наш проект ще не бачив: було подано 65 заявок в 11 напрямках!, — зазначають організатори відбору. — Наші талановиті студенти співали, грали на музичних інструментах, танцювали, веселили зал кумедними мініатюрами, декламували вірші, демонстрували свої навики драматичної гри, ділилися вміннями організовувати проекти, писали статті та сценарії, просто затишно проводили час

Яскравим завершенням вечора у неформальній атмосфері став вечір акустичної музики “Ну що, посидимо?”.