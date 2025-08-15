У Тернополі відбудеться великий книгообмін

Вже цієї неділі, 17 серпня, у центрі Тернополя відбудеться великий книжковий обмін «Книжкова площа-2025». Захід триматиме впродовж 12.00-15.00 год на вулиці Петра Конашевича-Сагайдачного.

Суть ініціативи – можна обмінятися книжками, які вам вже не потрібні, і взяти ті, які б хотіли почитати. Щоб отримати нові книжки, потрібно принести на обмін власні.

Приймають книги вживані, але в хорошому стані. Це можуть бути видання будь-якого жанру, тематики та формату (мистецькі альбоми, книги-картонки, енциклопедії та інше), українською чи іноземними мовами. Єдине обмеження – не приймають книги російською мовою.

Нагадаємо, Тернопіль долучився до всеукраїнської акції книгообміну, що одночасно проходить у п’яти містах України. Заходи також відбудуться у Львові, Теребовлі, Житомирі та Дніпрі.