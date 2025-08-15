На Тернопільщині чоловік допомагав, щоб красти
Співробітники Кременецького райвідділу поліції задокументували серію крадіжок, вчинених упродовж кількох днів на території Шумської міської громади.
Із заявою про зникнення грошей та документів до правоохоронців звернувся 25-річний житель міста Шумськ. За словами чоловіка, у нього пропали готівка, паспорт та банківська картка, з якої згодом були зняті кошти.
Провівши оперативно-розшукові заходи працівники карного розшуку встановили особу зловмисника. Ним виявився 41-річний мешканець одного з сіл громади, який деякий час допомагав потерпілому виконувати господарські роботи на земельній ділянці.
Скориставшись моментом, коли власник відлучився, фігурант із незачиненого автомобіля викрав 100 доларів США. Наступного дня ситуація повторилася – цього разу з салону трактора він поцупив понад 4000 гривень. Згодом чоловік привласнив паспорт і банківську картку, з якої надалі зняв ще понад 3000 гривень.
Відомо, що раніше крадій до кримінальної відповідальності не притягувався. Наразі слідчі поліції здійснюють досудове розслідування у межах кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1, ч. 3 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України.