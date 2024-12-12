У Тернополі відкриють два центра реабілітації за міжнародними стандартами. Шукають лікарів
В січні місяці 2025р. в КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» планується відкриття двох центрів реабілітації за міжнародними стандартами :
Центр реабілітації Recovery (вулиця Волинська, 40 стаціонарна форма) та центр амбулаторної реабілітації (вулиця Чумацька, 2)
Для роботи в мультидисциплінарній команді шукаємо молодих, креативних, бажаючих працювати спеціалістів:
1) Лікар ФРМ – 2 ставки;
2) Фізичний терапевт – 2 ставки;
3) Ерготерапевт – 2 ставки;
4) Психіатр – 2 ставки;
5) Психотерапевт – 1 ставка;
6) Помічників ерготерапевта, фізичного терапевта – 2 ставки;
7) Масажиста – 2 ставки.