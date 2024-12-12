У Тернополі відкриють два центра реабілітації за міжнародними стандартами. Шукають лікарів

В січні місяці 2025р. в КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» планується відкриття двох центрів реабілітації за міжнародними стандартами :

Центр реабілітації Recovery (вулиця Волинська, 40 стаціонарна форма) та центр амбулаторної реабілітації (вулиця Чумацька, 2)

Для роботи в мультидисциплінарній команді шукаємо молодих, креативних, бажаючих працювати спеціалістів: