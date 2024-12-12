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Новини Тернополя 

У Тернополі відкриють два центра реабілітації за міжнародними стандартами. Шукають лікарів

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В січні місяці 2025р. в КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»  планується відкриття двох центрів реабілітації за міжнародними стандартами :

Центр реабілітації Recovery (вулиця Волинська, 40 стаціонарна форма) та центр амбулаторної реабілітації (вулиця Чумацька, 2)

Для роботи в мультидисциплінарній команді шукаємо молодих, креативних, бажаючих працювати спеціалістів:

1) Лікар ФРМ – 2 ставки;

2) Фізичний терапевт – 2 ставки;

3) Ерготерапевт – 2 ставки;

4) Психіатр – 2 ставки;

5) Психотерапевт – 1 ставка;

6) Помічників ерготерапевта, фізичного терапевта – 2 ставки;

7) Масажиста – 2 ставки.

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