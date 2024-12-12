З початку року платники Тернопільщини сплатили майже 8,7 млрд грн ПДФО

Головне управління ДПС у Тернопільській області звертає увагу, що податок на доходи фізичних осіб є вагомим інструментом формування дохідної частини місцевих бюджетів. У структурі надходжень він займає основні позиції і становить левову частку наповнень місцевих скарбниць.

Так, платники області за 11 місяців цього року спрямували до бюджетів усіх рівнів 8 млрд 673,4 млн гривень. Порівняно із січнем-листопадом минулого року надходження зросли на 17% або ж на майже 1,3 млрд гривень. Понад 5,1 млрд грн із загальної суми надходжень отримали місцеві бюджети Тернопільщини.

Головне управління ДПС у Тернопільській області дякує усім сумлінним платникам за фінансову підтримку держави!