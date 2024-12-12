На Тернопільщині заледве не замерз 84-річний чоловік

11 грудня о 21:35 до Чортківської місцевої лікарні госпіталізували 84-річного жителя міста Чортків з діагнозом «Загальне переохолодження організму».

Зима — це не лише час свята, а й період підвищеного ризику для здоров’я. Щоб уникнути небезпеки переохолодження, дотримуйтеся простих, але важливих правил:

Одягайтеся тепло та багатошарово. Обирайте одяг із натуральних тканин, не забувайте про шапку, шарф та рукавички.

Не залишайте надовго на холоді. Особливо, якщо ви не рухаєтеся. Час перебування на вулиці в мороз краще обмежити.

Зберігайте сухість. Мокрий одяг або взуття швидко охолоджують тіло. Одразу переодягайтеся, якщо промокли.

Уникайте вживання алкоголю на холоді. Алкоголь створює ілюзію тепла, але сприяє швидкій втраті тепла організму.

Допомагайте близьким. Зверніть увагу на дітей, літніх людей та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Якщо ви чи хтось відчуває ознаки переохолодження (тремтіння, млявість, втрата чутливості кінцівок), знову зверніться до медичної допомоги!