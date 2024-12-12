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Новини Тернополя 

На Тернопільщині заледве не замерз 84-річний чоловік

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11 грудня о 21:35 до Чортківської місцевої лікарні госпіталізували 84-річного жителя міста Чортків з діагнозом «Загальне переохолодження організму».
❄️ Зима — це не лише час свята, а й період підвищеного ризику для здоров’я. Щоб уникнути небезпеки переохолодження, дотримуйтеся простих, але важливих правил:
1️⃣ Одягайтеся тепло та багатошарово. Обирайте одяг із натуральних тканин, не забувайте про шапку, шарф та рукавички.
2️⃣ Не залишайте надовго на холоді. Особливо, якщо ви не рухаєтеся. Час перебування на вулиці в мороз краще обмежити.
3️⃣ Зберігайте сухість. Мокрий одяг або взуття швидко охолоджують тіло. Одразу переодягайтеся, якщо промокли.
4️⃣ Уникайте вживання алкоголю на холоді. Алкоголь створює ілюзію тепла, але сприяє швидкій втраті тепла організму.
5️⃣ Допомагайте близьким. Зверніть увагу на дітей, літніх людей та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.
Якщо ви чи хтось відчуває ознаки переохолодження (тремтіння, млявість, втрата чутливості кінцівок), знову зверніться до медичної допомоги!

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