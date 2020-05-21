13:30 | 21.05.2020
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І безпечно, і стильно: співробітники відомчого медичного закладу Тернопільщини одягнули вишиті маски (фото)

Irena 0 Views Прокоментуй!

Кому як не медикам демонструвати правила поведінки під час пандемії. Співробітники Державної установи «Територіальне медичне об’єднання МВС України в Тернопільській області» у День вишиванки продемонстрували, що медичні маски можуть не лише захищати, а й бути оригінальними.

Колектив творчо підійшов до справи, і 21 травня співробітники медичної установи одягнули не лише вишивані сорочки, а й власноруч пошиті та оздоблені узорами маски. Кажуть, старалися тематично підібрати вишивку.

Поліція Тернопільської області

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