У Тернополі забудовник налагодив регулярну схему отримання міської землі через АТОвців

Споживчий кооператив «Агроресурси» став власником 0,6 га землі, як перед тим міськрада Тернополя видала по десяток соток поліцейським-АТОвцям. Ідентичну схему з отриманням землі цей же забудовник реалізував раніше.

Про це йдеться в матеріалі Мар’яни Сич для проекту проекту «Лабораторія викриттів 3.0» (Bihus.info).

В серпні 2020 року шість поліцейських звернулися до Тернопільської міської ради з проханням про виділення їм тут земельних ділянок – по десять соток кожному. Це Павло Дмитришин, Віктор Гриців, Юрій Кантицький, Володимир Юрчак, Іван Бойковський та Олександр Лемякін. Всі вони попросили виділити їм землю на вулиці Золотогірській на околиці Тернополя.

Оперативно, через чотири місяці, депутати затвердили ь проекти землеустрою щодо відведення цим шістьом людям землі – для будівництва і обслуговування житлових будинків. Всі нові власники отримали землю як учасники Антитерористичної операції на Донбасі.

І всі шестеро синхронно свої ділянки продали. Новим власником всіх цих ділянок став споживчий кооператив «Агроресурси». Його основна діяльність – комплексне обслуговування об’єктів. Серед засновників – відомий тернопільський забудовник Андрій Матла і та його родина, включаючи тата й маму.

З Матолою вже була пов’язана подібна історія, коли його фірма отримала землю через АТОвців. В 2018 році семеро учасників АТО попросили в міськради по 10 соток конкретній вулиці – Новий Світ. Це доволі цінна земля, адже по факту вулиця є набережною Тернопільського ставу. Тоді також всі заявники працювали в поліції. І водин день депутати дозволили їм розробку проектів землеустрою.

Після суспільного резонансу поліцейські синхронно написали заяви в міськраду про відмову від землі. Але через коротку перерву п’ятеро поліцейських повторно написали заяви і отримали землю, для двох інших ділянок були знайдені нові АТОвці. Майже одночасно нові власники продали свою землю в 2020 році ПП «Поділля Тербуд», що займається яорганізацією будівництва будівель. Воно було зареєстровано в травні того ж року і протягом наступних тижнів скупило землю.

За рекордно короткий проміжок часу підприємство змінило цільове призначення землі призначення – дозвіл від депутатів підприємство отримує в червні того ж року. Тепер там має вирости багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, офісами, торгівельними приміщеннями, творчими майстернями та підземним паркінгом.

Під час проведення операцій із землею директором і засновником «Поділля Тербуд» був Ігор Барило, але вже згодом підприємство перейшло в руки дружини вже згаданого тернопільського забудовника Андрія Матли – Надії.

В результаті всі ділянки знову опинилися в руках однієї фірми – приватного підприємства “Поділля Тербуд”. Профільна діяльність компанії – організація будівництва будівель. Цікаво, що зареєстрували юрособу в травні 2020-го – і протягом наступних кількох тижнів вона вже скупила землі АТОвців.