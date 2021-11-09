Голосують “пакетами” без зайвих обговорень, – тернопільські депутати гарно заробили на нещодавній сесії?

Близько 400-т земельних питань на нещодавній сесії міської ради голосували пакетами – від двох до двадцяти питань в пакеті. Про це повідомляє Центр громадського контролю “ДІЙ!” в Тернополі.

Позитивно вирішили менше трьохсот питань. Понад сто відхилили. 123 питання стосувалися проєктів і технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у селах Тернопільської МТГ (Курівці, Малашівці, Вертелка, Глядки та інші). Їх майже всі проголосувати “пакетами” без зайвих обговорень. Значно цікавіше виглядало голосування, що стосувалося землі в обласному центрі. У деяких питаннях, за якими депутати прийняли позитивне рішення, юристи Центру громадського контролю “Дій – Тернопіль” вбачають можливі корупційні ризики. “За” голосували проєкти землеустрою, відхилені на попередній сесії, проєкти, які раніше подавав чоловік, а тепер дружина, деякі земельні ділянки відводили без попереднього аукціону, деякі голосують з третьої спроби. У деяких питаннях відсутня експертна грошова оцінка перед продажем. Такі випадки свідчать про можливі корупційні ризики. 163-м питанням порядку денного стояло затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,3190 га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. С.Крушельницької,16 ОСББ «Крушельницької,16». Раніше ця ділянка була у користуванні фірми “Тернопільбудінвестзамовник”. Навіщо ОСББ на 6 квартир така велика земельна ділянка? Цікавим є 312 питання, за яке проголосували депутати. На сесії ТМР від 3 вересня громадянці Волковій О.С. змінили цільове призначення двох земельних ділянок площею 0,0524 га і 0,0934 га по вулиці Урожайній, 2. Тепер за цією ж адресою змінити цільове призначення двох земельних ділянок площею 0,0977 га і 0,0524 га. Чи не йдеться про підготовку двох суміжних ділянок для початку будівництва? Дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,1845га в оренду терміном на п’ять років для обслуговування існуючих нежитлових приміщень за адресою вул. Леся Курбаса отримало ТзОВ «Теркурій – 2». Серед непроголосованих депутатами питань – Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування приміщення церкви за адресою вул. Шпитальна, 2 парафії святого Івана Хрестителя УПЦ (№316). Вкотре не проголосували депутати за продовження оренди на 5 років ресторану Garden Hall (пит. 317).