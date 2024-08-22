У Тернополі затримали 18-річного водія без прав

Нещодавно на вулиці Торговиці поліцейські помітили автомобіль Skoda, водій якого порушив вимогу дорожнього знаку 5.16 “Напрямки руху по смугах”. Ми поспілкувалися з порушником і встановили, що він не має права керування, оскільки не отримував водійського посвідчення у встановленому законом порядку. Крім того, юнак вже притягався до відповідальності протягом року за керування автомобілем без посвідчення водія.

На 18-річного порушника патрульні склали адмінматеріали: за ч.1 ст. 122 (Порушення правил дорожнього руху) КУпАП -— санкція статті передбачає штраф 340 гривень. за ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП — санкція статі передбачає штраф 40800 гривень.

Наголошуємо: кермуйте відповідально