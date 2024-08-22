Не стало Біла Паскрелла, одного з найактивніших членів Групи підтримки України в Конгресі США

Вчора не стало Біла Паскрелла – американського політика, член Палати представників США від штату Нью Джерсі з 1997 до 2024 року, одного з найактивніших членів Групи підтримки України в Конгресі США. Про це повідомив громадський діяч та журналіст Ігор Длябога.”Улюблений Конгресмен Білл Паскрелл (D-N.J.), який пропрацював у Палаті представників понад 27 років, помер у середу вранці, повідомили в його офісі. Конгресмен був найпалкішим прихильником України, української незалежності, боротьби українського народу за незалежність у минулому та сьогодні. Він був великим другом української громади в США. Він був автором багатьох резолюцій про Україну, включно з Голодомором. Його буде дуже не вистачати всім волелюбним людям, а найбільше українцям світу. Спочивай з Богом! Вічна пам’ять!- написав Ігор Длябога.



Нагадаю, що ще у липні 2014 року конгресмени представили закон про військову допомогу Україні. «Акт гарантії безпеки України», за словами його авторів, надає повноваження Президенту США надавати військову допомогу Україні. Законопроект закликає уряд Сполучених Штатів визнати Україну своїм союзником поза межами НАТО, що дозволить тимчасово надати Україні необхідні ресурси аби гарантувати її безпеку на рівні членів Альянсу. Також у документі йдеться про спільні військові навчання та розширення «Програми партнерства заради миру». Конгресмен від штату Нью-Джерсі Білл Паскрел закликав своїх колег ухвалити запропонований документ: «Якщо ви хочете допомогти Україні, підтримайте цей законопроект, допоможіть його провести, і переконайтесь що він буде підписаний. Цей закон вимагає оцінити українську оборонну здатність і потреби протягом 15 днів з дня прийняття. Включно з можливістю надати обладнання включно з літаками у раці відповідного прохання українців задля захисту їх територіальної цілісності».



15 травня 2015 року під час урочистої церемонії в Конгресі США на честь 75-річчя утворення Українського конгресового комітету Америки (УККА), Білл Паскрелл, відомий своєю послідовною підтримкою України, знову заявив про нагальну необхідність надати їй зброю, щоб допомогти українцям захиститися від російської агресії. «Я думаю, Сполучені Штати мають вийти за межі гуманітарної допомоги, потрібно надати таку військову підтримку, щоб переконатися, що Україна може захистити себе», — наголосив член Палати представників.



6 лютого 2019 року Білл Паскрел прийшов на промову президента США Дональда Трампа з українським прапором. Про це він сам повідомив у Іnstagram.



«В промові згадується Росія, а я з гордістю несу сьогодні український прапор на знак солідарності з нашим союзником та другом, в той час як народ України продовжує протистояти російській агресії», — написав він..



В лютому 2024 року Білл Паскрелл назвав президента Росії Владіміра Путіна “воєнним злочинцем, який здійснює масові вбивства” і заявив, що експрезидент Дональд Трамп “відкрито заохочував Путіна нападати на союзників Америки, а республіканці блокують допомогу Україні”.

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