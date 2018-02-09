Патрульні зафіксували потрійне ДТП у Тернополі

7 лютого,близько 12-години, на вулиці Лозовецькій, трапилося ДТП між 3 автомобілями Toyota Camry, ВАЗ та Mazda, – повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.

Першими на виклик про аварію приїхав екіпаж патрульних поліцейських. 22-річний водій ВАЗ, не вибравши безпечної швидкості руху, допустив зіткнення з припаркованим автомобілем Toyota Camry. Внаслідок зіткнення В свою чергу, Toyota Camry здійснив зіткнення з автомобілем Mazda.

Усі авто отримали механічні пошкодження. Водія ВАЗу забрала карета швидкої медичної допомоги. За попередніми даними, у нього закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій тім’яної ділянки голови.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Зазначимо, що з 1 січня патрульні поліцейські зафіксували 114 ДТП, з них –17 з потерпілими, у яких травмувалося 22 осіб.

Управління патрульної поліції в Тернопільській області наголошує водіям: не нехтуйте Правилами дорожнього руху – це запорука Вашої безпеки!