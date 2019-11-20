У центрі Тернополя за 5,5 мільйонів гривень відреставрують пам’ятку архітектури ХVІІ ст.

У Тернополі планують провести масштабну реконструкцію однієї з найдавніших культових споруд міста. Зокрема, до 2021 року має завершитись реставрація фасадів і даху пам’ятки архітектури ХVІІ ст. – Церкви Різдва Христового, що на вул. Руській.

Відповідна інформація вже є на сайті електронних публічних державних закупівель Prozorro. Підтверджують це і в церкві. Зокрема, вже зараз тривають підготовчі роботи і ремонт фасаду церковного управління. Тут планують ще цього року за сприятливих умов розпочати ремонт.

Щодо переможця тендеру, що був оголошений у жовтні 2019-го, то ним став єдиний його учасник — ТОВ «Тернопільбуд», яке запропонувало ціну 5 581 812 грн. Замовник робіт — релігійна організація “Парафія храму Різдва Христового м. Тернопіль Тернопільської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви”.

Також, у договорі, який був підписаний наприкінці минулого місяця зазначається про три джерела фінансування, а саме – 2 000 000 грн за рахунок місцевих бюджетів (міський та обласний), 3 581 812 грн. – за рахунок власних коштів замовника.

За словами настоятеля храму, в першу чергу потрібно братися за ремонт даху та оновлення фасадів. Також у церкві потребують заміни вікна та двері, мають провести гідроізоляцію і посилення фундаменту, а ще — реставрація центрального купола та облаштування вогне- та блискавкозахисту.