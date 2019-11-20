Капронові колготи та шкарпетки – зло, це просто покарання для ваших ніг

Капронові колготи та шкарпетки.

❓Добро чи зло❓



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Відповідаємо: зло, це просто покарання для ваших ніг!

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Капрон – синтетичне поліамідне волокно, що отримується з нафти.

Колготи – це по суті поліетиленовий пакет.

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📍Постійне носіння щільних синтетичних колготок чи шкарпеток може викликати грибкові захворювання пальців ніг і нігтів. Сприятливим середовищем для розвитку грибків, що харчуються відмерлими тканинами нігтів, шкіри і волосся, є вологість спітнілих в колготках ніг. Грибкові інфекції нігтів дуже важко піддаються лікуванню. Доводиться довгий час застосовувати протигрибкові засоби. У складних випадках хронічні грибкові захворювання вимагають застосування оральних препаратів, небезпечних для шлунка і печінки.

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📍А якщо ви ще надягаєте колготки на розмір менше, і занадто тісне взуття, то на нігтях і шкірі ступень можуть з’являтися мікротріщини і травми, теж сприяють розмноженню хвороботворних мікроорганізмів.

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📍Також носіння вузьких колгот сприяє вростанню нігтів.

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Як бачимо, постійне носіння обтягуючих синтетичних колготок чи шкарпеток створює чимало проблем, особливо при порушенні елементарних правил гігієни.

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☝️Намагайтеся вибирати альтернативу, по можливості носіть натуральні тонкі шкарпетки.

Не носіть колготи цілий день, прийшовши додому, тут же зніміть їх і прийміть душ.

Уникайте носити колготи і панчохи в спекотні літні дні.

Центр подології Stoppa – спеціалізується на проблемах стопи та методах їх вирішення. Вул. Богдана Хмельницького 19/207

Тел. 096 846 8561

Центр подології Stopa – перший центр у Тернополі, який спеціалізується виключно на проблемах стопи. Спеціалісти центру займаються лікуванням шкіри (мозолі, натоптиші, тріщини т.п.), лікуванням нігтів (врослий, проблемний, потовщений, деформований ніготь), лікуванням діабетичної стопи, грибкових захворювань, проведенням апаратного педикюру, масажем стопи і гомілок, парафінуванням.

Як ми працюємо:

– Кабінети оснащені професійною апаратурою провідних фірм Німеччини.

– У роботі використовується високоякісна косметика GEHWOL (Німеччина), SUDA (Німеччина), BAEHR (Німеччина).

– Наші методики не несуть загрози для здоров’я, вони надійні і гуманні.

– Надається консультативна допомога при підборі і придбанні засобів для домашнього догляду.



Переваги центру подології Stoppa:

– Хірургічна дезінфекція та ультразвукове очищення робочих інструментів;

– Сертифіковані спеціалісти;

– Особистий підхід до кожного клієнта;

– Сучасні методи лікування;

– Зручне місцерозташування та ін.



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