Капронові колготи та шкарпетки – зло, це просто покарання для ваших ніг
Капронові колготи та шкарпетки.
❓Добро чи зло❓
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Відповідаємо: зло, це просто покарання для ваших ніг!
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Капрон – синтетичне поліамідне волокно, що отримується з нафти.
Колготи – це по суті поліетиленовий пакет.
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📍Постійне носіння щільних синтетичних колготок чи шкарпеток може викликати грибкові захворювання пальців ніг і нігтів. Сприятливим середовищем для розвитку грибків, що харчуються відмерлими тканинами нігтів, шкіри і волосся, є вологість спітнілих в колготках ніг. Грибкові інфекції нігтів дуже важко піддаються лікуванню. Доводиться довгий час застосовувати протигрибкові засоби. У складних випадках хронічні грибкові захворювання вимагають застосування оральних препаратів, небезпечних для шлунка і печінки.
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📍А якщо ви ще надягаєте колготки на розмір менше, і занадто тісне взуття, то на нігтях і шкірі ступень можуть з’являтися мікротріщини і травми, теж сприяють розмноженню хвороботворних мікроорганізмів.
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📍Також носіння вузьких колгот сприяє вростанню нігтів.
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Як бачимо, постійне носіння обтягуючих синтетичних колготок чи шкарпеток створює чимало проблем, особливо при порушенні елементарних правил гігієни.
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☝️Намагайтеся вибирати альтернативу, по можливості носіть натуральні тонкі шкарпетки.
Не носіть колготи цілий день, прийшовши додому, тут же зніміть їх і прийміть душ.
Уникайте носити колготи і панчохи в спекотні літні дні.
Тел. 096 846 8561
Як ми працюємо:
– Кабінети оснащені професійною апаратурою провідних фірм Німеччини.
– У роботі використовується високоякісна косметика GEHWOL (Німеччина), SUDA (Німеччина), BAEHR (Німеччина).
– Наші методики не несуть загрози для здоров’я, вони надійні і гуманні.
– Надається консультативна допомога при підборі і придбанні засобів для домашнього догляду.
Переваги центру подології Stoppa:
– Хірургічна дезінфекція та ультразвукове очищення робочих інструментів;
– Сертифіковані спеціалісти;
– Особистий підхід до кожного клієнта;
– Сучасні методи лікування;
– Зручне місцерозташування та ін.
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