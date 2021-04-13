В Тернопільській області зафіксована рекордна кількість померлих за добу

Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації. За 12 квітня зареєстровано вже 22 летальних випадки від COVID-19.

Це найбільше за весь епідчас в області.

Вперше найвищий показник летальності від коронавірусу зафіксовано в Тернопільській області лише тиждень тому, 5 квітня. Тоді зареєстровано 21 летальний випадок. Серед них – 24-річний чоловік зі с. Великі Гаї Тернопільсього району та 26-річна жінка з м. Бережани.

За минулу добу серед померлих від COVID-19 – 35-річна жінка зі с. Велика Лука Тернопільського району (серцево-судинні захворювання) та 37-річний чоловік з м. Борщів (цукровий діабет, надлишкова вага).

Серед двадцяти двох осіб, життя яких забрав COVID-19, є медик з Бережан. Це 22 летальний випадок серед медиків в області, і вже десятий – з початку року.

На жаль, ситуація зі захворюваністю на COVID-19 набирає обертів. …Медична система готова реагувати на будь-яку ситуацію, що складатиметься надалі в області. «Ковідні» заклади охорони здоров’я в Тернопільській області – працюють цілодобово. Перепрофільовано вісім медзакладів у тимчасові госпіталі. Медики працюють на виснаження. Тому просять дотримуватись протиепідемічних заходів!!