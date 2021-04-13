На Тернопільщині помста людей завершилася криміналом

Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб – за цією статтею кримінального кодексу відповідатимуть перед законом четверо жителів Теребовлянського району. Серед них – один неповнолітній.

За словами заступника начальника відділення поліції №3 Теребовлі Ігоря Пискливця, молоді люди поїхали в сусіднє село до знайомого, аби з’ясувати стосунки щодо старого конфлікту. Проте чоловік до них не вийшов і гості пішли.

Біля його подвір’я вони побачили припаркований автомобіль “МОСКВИЧ-212” з ключами в замку запалювання. Вони вирішили відімстити, забравши авто. Проте від’їхати змогли лише на метрів 800 і транспорт заглох. Хлопці витягли акумулятор і пішли.

Про відсутність автівки потерпілий дізнався від самих викрадачів. Останні перетелефонували і сказали, де залишили авто. Лише після цього чоловік повідомив про угон на лінію “102”.

Працівники відділення поліції №3 Теребовля встановили місцеперебування підозрюваних. У ході перевірки стало відомо, що за кермо авто сів неповнолітній. У скоєному усі зізналися. Тепер за свій вчинок хлопцям доведеться постати перед судом. Триває слідство.