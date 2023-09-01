17:56 | 1.09.2023
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

В Тернополі молодик випав з вікна квартири, що на сьомому поверсі

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Нещасний випадок стався 31 серпня в м. Тернополі. Близько 19.00 годин з вікна квартири сьомого поверху багатоквартирного будинку, що знаходиться по вул. Коновальця, випав чоловік. Потерпілий впав на прибудову першого поверху будинку, що ймовірно врятувало йому життя.

Прибулі до місця події рятувальники, за допомогою спеціального спорядження, зняли хлопця, який був при свідомості, з прибудови будинку та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

20-річного потерпілого, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги.

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