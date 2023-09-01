Викладачі Тернопільщині опановують методику викладання міжнародної програми з підприємництва

Команда Junior Achievement Ukraine провела 2-денний тренінг для викладачів програми “Компанія” у Львові. 56 вчителівТернопільської та Львівської областей пройшли навчання і готові впроваджувати навчальну програму з підприємництва «Компанія» у своїх навчальних закладах.

Протягом двох днів, 30 та 31 серпня, педагоги змогли ознайомитися з методикою викладання курсу «Компанія», попрацювати в командах над генерацією та аналізом власних бізнес-ідей, а також познайомитися з методичним забезпеченням курсу та навчальною платформою. Також педагоги спробували себе у ролі учнів, коли працювали у командах і над практичним втіленням матеріалу курсу.

«На цих заходах ми тренуємо вчителів викладати курс з підприємництва. Окрім цього, протягом навчального року їм ще додатково допомагають запропоновані нами бізнес-ментори, які передають учням свій підприємницький досвід. Вже на практиці. Минулого року до програми «Компанія» долучилося 37 закладів освіти з двох регіонів, створивши 40 учнівських міні-компаній. Цього року у нас планується понад 300 закладів освіти з 12 регіонів. Це означає масштабне залучення молоді до навчання підприємництву і створенню власних компаній. Ми з гордістю можемо сказати, що Junior Achievement Ukraine допомагає підприємництву рухатися Україною», – розповідає Андрій Турак, директор з розвитку JA Ukraine.

Особливістю цьогорічних тренінгів для педагогів є участь у них викладачів, що успішно реалізували курс «Компанія» у своїх навчальних закладах у 2022-2023 навчальному році. Педагоги діляться своїм досвідом з колегами, розказують про особливості практичної реалізації навчальної програми, а також дають поради як можна краще організувати діяльність навчальної компанії.

В результаті тренінгу кожен викладач отримав сертифікат про проходження навчання, а також багато позитивних емоцій від спільної роботи.

Нагадаємо, з вересня 2023 року 19 навчальних закладівТернопільщини запроваджують міжнародний курс з підприємництва «Компанія» у власний навчальний план.

Довідка. Junior Achievement Ukraine – це неприбуткова громадська організація, провайдер навчальних програм з підприємництва та фінансової грамотності для молоді. Організація є частиною всесвітньої мережі Junior Achievement, що веде свою діяльність з 1919 року у понад 100 країнах світу. Її місія – підготовка молоді до ринку праці, кар’єрного і особистого розвитку.

Програми від Junior Achievement успішно працюють з 1919 року. Понад 15 мільйонів студентів у всьому світі навчаються за програмами JA у більш ніж 100 країнах світу, і з 2021 року програми JA доступні в Україні. Навчальні програми курсів з підприємництва “Компанія” та “Фінансова грамотність” отримали гриф Міністерства освіти і науки України.

Проєкт фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) і підтримується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.