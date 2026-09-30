Підпис виявився не справжнім: суд продовжує розгляд справи про авторські права Івана Марчука

У Тернопільському міськрайонному суді розглядають справу за позовом художника Івана Марчука. За словами його адвокатки Наталії Калініченко, митець просить визнати недійсним договір, який позбавляє його прав на власні твори. Цей договір Іван Марчук підписав у 2020 році з Ігорем Апостолом, Сергієм Павленком, Михайлом Синицею та Тамарою Стрипко. Про це йдеться у матеріалі Суспільного.

Судові засідання у справі авторських прав на картини Івана Марчука тривають з липня 2025 року. Суд оголошував перерву на час проведення експертизи підпису одного з підписантів договору, який позбавив художника прав на власні твори. Під час експертизи виявили, що підпис Ігоря Апостола йому не належить. Через це адвокатка Івана Марчука Наталія Калініченко попросила змінити предмет позову:

«Такі результати експертизи в можуть свідчити про нікчемність договору, як форму недійсності договору, а це є додатковою обставиною, що підтверджує факт введення позивача в оману. Ефективним способом захисту буде викладення позивних вимог у редакції, яка додається. А саме, визнати, що майнові права інтелектуальної власності Марчука Івана Степановича на створені ним твори не передані ліцензіатам за ліцензійним авторським договором», — сказала Марчука Наталія Калініченко.

Після п’ятигодинної перерви суддя Тарас Якімець зачитав ухвалу:

«Керуючись статтями 2, 12, 13, 43, 49, 240, 258, 261 Цивільного процесуального кодексу, суд ухвалив: прийняти заяву про зміну предмету позову у цивільній справі №607\14205\25 за позовною заявою Марчука Івана Степановича».

Адвокатка Ігоря Апостола Оксана Притула повідомила, що ні вона, ні її підопічний не отримували заяви про зміну позову та не мали можливості із нею ознайомитися. Чи будуть її оскаржувати, наразі не коментує.

На судове засідання приїхав голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров:

«Підтримую, звісно, Івана Степановича. Підтримую в цілому український суд, який має визначити з приводу цього факту, те що не можна у людини, яка сьогодні є амбасадором України в світі, відбирати право на його власні твори.

Вцілому, в Україні склалася надзвичайно бридка ситуація. Інтелектуальна власність сьогодні не захищається взагалі ніяк і ми подивимось цей суд, захистить чи ні. Тому що, плагіати дисертацій, статей, книжок, просто банальні крадіжки текстів, винаходів — це те, чим славилася Україна останні 35 років. І нам не начхати, що таке ім’я Марчук, і що таке вцілому право на власність».

Також підтримати Івана Марчука прийшли місцеві громадські діячі і художники. Серед них художник Дмитро Б’ялий. Каже, з Іваном Марчуком вони знайомі з юних років:

«Іван ціле життя малював, без вихідних. Червоного в календарі в нього ніколи не було. В п’ятій годині встав і малював. Мені в голові не вкладається, як то може людина знайтися з таким планом в голові. Іван Марчук все життя працював, він геній».

Нагадаємо, угоду про використання своїх творів Іван Марчук підписав з відповідачами в 2020 році. Таким чином художник втратив права на власні картини на 100 років, розповіла адвокатка Наталія Калініченко. За її словами, окрім Ігоря Апостола, Сергія Павленка та Михайла Синиці, відповідачкою є також помічниця художника Тамара Стрипко.

«Цей договір ми віднайшли, уточнили всю інформацію і вирішили подати позов про визнання недійсним цього договору. В процесі розгляду справи стало відомо про те, що підпис на договорі одного з його підписантів є підробленим, а це призводить до автоматичної нікчемності договору в силу закону.

Стрипко Тамара Олексіївна вона підтримує повністю. Не зважаючи на те, що вона вказана підписантом ліцензійного договору, як отримувач, вона підтримує позицію Івана Степановича і теж зазначає, що їх обох було введено в оману. Вона не планувала укладати такий договір», — зазначила Наталія Калініченко.