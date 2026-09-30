Майже 12 млн грн боргів із зарплати погасили підприємства Тернопільщини після роботи податківців

На Тернопільщині триває робота з роботодавцями, які мають заборгованість із виплати заробітної плати та обов’язкових платежів, а також із підприємствами, де працівникам нараховують заробітну плату на мінімальному або невисокому рівні. Спільно з органами місцевої влади фахівці ГУ ДПС у Тернопільській області проводять засідання комісій, індивідуальні зустрічі та роз’яснювальну роботу з керівниками підприємств.

Цього року на спільних засіданнях комісій заслухали керівників 5 підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску.

Результат – на чотирьох підприємствах заборгованість ліквідовано. Йдеться про 914,2 тис. грн боргу із заробітної плати, 162,3 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 314,2 тис. грн єдиного внеску.

Окремо податківці проводили індивідуальну роз’яснювальну роботу з керівниками 30 підприємств. Після цього 26 роботодавців погасили заборгованість. Загалом працівники отримали належні їм виплати у сумі 11 млн 940,1 тис. грн заборгованої заробітної плати, а до бюджету надійшло 5 млн 234,8 тис. грн ПДФО та 3 млн 6,3 тис. грн єдиного внеску.

Податківці спільно з органами місцевої влади також працюють із підприємствами, де рівень оплати праці залишається мінімальним або незначним.

Упродовж року на засіданнях комісій заслухали керівників 566 підприємств та організацій. За результатами проведеної роботи 562 підприємства підвищили рівень виплати заробітної плати. Це дало змогу додатково спрямувати до бюджету 2 млн 667,1 тис. грн ПДФО та 3 млн 336,6 тис. грн єдиного внеску.

Ще з 758 підприємствами та організаціями області провели індивідуальну роз’яснювальну роботу щодо дотримання законодавства про оплату праці. Після цього 715 роботодавців підвищили рівень заробітної плати. До бюджету за результатами цієї роботи надійшло 3 млн 848,1 тис. грн ПДФО та 4 млн 629,4 тис. грн єдиного внеску.

Таким чином, робота з роботодавцями охоплює не лише погашення вже наявної заборгованості, а й запобігання її виникненню та підвищення рівня офіційної оплати праці. Адже своєчасна виплата зарплати і сплата податків та єдиного внеску – це не лише виконання законодавчих вимог, а й наповнення місцевих бюджетів та соціальних фондів, від яких залежить фінансування важливих для громад видатків.