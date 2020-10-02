Вакцини від грипу вже є в аптеках України! – МОЗ

Перша партія (30 360 доз) трьохвалентної вакцини «Джісі Флю» (Південна Корея) пройшла лабораторний контроль і відсьогодні доступна у продажу.

Також до України вже завезено 45 000 доз трьохвалентної вакцини «Інфлувак» (Нідерланди). Після лабораторного контролю вона надійде у продаж.

Чотирьохвалентна вакцина «Ваксігрип Тетра» (Франція) буде в продажу орієнтовно через два тижні.

Трьохвалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які циркулюватимуть у Північній півкулі цього епідсезону, чотирьохвалентна — від чотирьох.

Грип — це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.

Минулого епідсезону від ускладнень грипу в Україні померла 71 людина, на грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн людей (12,9% населення), 63% з яких — діти віком до 17 років.

Найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація.

Минулого епідсезону в Україну було поставлено 500 000 доз вакцин від грипу, однак вакцинувалися лише 238 079 людей (0,6% населення), частка дітей серед щеплених становила 10,5%.