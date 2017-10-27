Тернопільська молодь має нового мера – дівчину
Сьогодні обрали новий керівний склад Молодіжної міської ради Тернополя. Про це повідомляє депутат студентського парламенту України 2016/2017 н.р. Олег Грушицький в мережі Фейсбук. Очільницю ТМО «СУМ в Україні» Лесю Голик обрали на посаду Молодіжного міського голови. Обирали серед трьох. Ще двома кандидатами на цю посаду були Гавриляк Назар та Ковалок Максим.
- Подарував новому Меру символ української влади. Запропонував співпрацю з Тернопільська Молодіжна Рада / Ternopil Youth Council та Молодіжна рада профспілки працівників державних установ України, які маю честь представляти. Разом ми створимо найкращі умови для розвитку молодіжної політики та розбудови громадянського сумаільства в місті! – пише Олег Грушицький.
Попереднім міським молодіжним головою була Вероніка Дякович.
Довідка
Голик Леся
– голова ТМО СУМ в Україні (за час діяльності в організації займала різні посади: Голова Крайової Виховної Ради; Писар; Скарбник; Головний виховник);
– учасник міжнародних Обмінів виховників у 2017 та 2016 роках на таборах в США, учасник художнього міжнародного проекту для дітей у Естонії в 2015 році;
– учасник та організатор осередкових та всеукраїнських ви шкільних та виховницьких семінарів, міжнародних зустрічей.