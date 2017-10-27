Тернопільська молодь має нового мера – дівчину

Сьогодні обрали новий керівний склад Молодіжної міської ради Тернополя. Про це повідомляє депутат студентського парламенту України 2016/2017 н.р. Олег Грушицький в мережі Фейсбук. Очільницю ТМО «СУМ в Україні» Лесю Голик обрали на посаду Молодіжного міського голови. Обирали серед трьох. Ще двома кандидатами на цю посаду були Гавриляк Назар та Ковалок Максим.

Подарував новому Меру символ української влади. Запропонував співпрацю з Тернопільська Молодіжна Рада / Ternopil Youth Council та Молодіжна рада профспілки працівників державних установ України, які маю честь представляти. Разом ми створимо найкращі умови для розвитку молодіжної політики та розбудови громадянського сумаільства в місті! – пише Олег Грушицький.

Попереднім міським молодіжним головою була Вероніка Дякович.

Довідка

Голик Леся

– голова ТМО СУМ в Україні (за час діяльності в організації займала різні посади: Голова Крайової Виховної Ради; Писар; Скарбник; Головний виховник);

– учасник міжнародних Обмінів виховників у 2017 та 2016 роках на таборах в США, учасник художнього міжнародного проекту для дітей у Естонії в 2015 році;

– учасник та організатор осередкових та всеукраїнських ви шкільних та виховницьких семінарів, міжнародних зустрічей.