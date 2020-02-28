Трапилася серйозна аварія на одному з водогонів, що забезпечує водою “Дружбу” й Кутківці
Через аварію на дорозі утворилися затори від вул. Будного аж до заправки WOG, що на об’їзній. Тернополяни у соцмережах пишуть, що в їхніх домівках зранку зникла вода, а про відключення їх не попереджали. Зокрема це вулицях Карпенка, Бережанська, Просвіти, Лучаківського, Тарнавського, Київська, Лесі Українки тощо. Також у будинках, що на вулиці Будного, немає ні гарячої, ні холодної води.
Незабаром КП “Тернопільводоканал” відновив водопостачання на міркорайоні “Дружба” шляхом переключення на резервну лінію. На місці аварії проводять ремонтні роботи. Як виявилося, причина аварії — прорив водопровідної труби, діаметром 400 мм.
Офіційна інформація КП “Тернопільводоканалу”:
- Сьогодні уранці трапилася серйозна аварія на одному з водогонів, що забезпечує водою “Дружбу” й Кутківці. Аби відшукати місце пошкодження, аварійники на короткий час перекрили водопостачання. На щастя, відшукали його швидко, локалізували й відновили водозабезпечення споживачам. Наразі вода подається з низьким тиском, і, можливо, ще не доходить до верхніх поверхів. Підвищувати тиск раптово технічно небезпечно. Упродовж кількох годин ситуація нормалізується.