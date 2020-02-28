Через аварію на дорозі утворилися затори від вул. Будного аж до заправки WOG, що на об’їзній. Тернополяни у соцмережах пишуть, що в їхніх домівках зранку зникла вода, а про відключення їх не попереджали. Зокрема це вулицях Карпенка, Бережанська, Просвіти, Лучаківського, Тарнавського, Київська, Лесі Українки тощо. Також у будинках, що на вулиці Будного, немає ні гарячої, ні холодної води.

Незабаром КП “Тернопільводоканал” відновив водопостачання на міркорайоні “Дружба” шляхом переключення на резервну лінію. На місці аварії проводять ремонтні роботи. Як виявилося, причина аварії — прорив водопровідної труби, діаметром 400 мм.