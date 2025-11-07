Вирішальні матчі збірної України у відборі до ЧС-2026: що кажуть експерти?

У листопаді збірна України з футболу проведе два заключні поєдинки кваліфікації ЧС-2026. Чи зможуть підопічні Сергія Реброва за підсумками цих матчів пробитись у раунд плей-офф? Аналізуємо прогнози та оцінки експертів у цьому матеріалі.

Гра проти Франції

13 листопада збірна України зіграє у Парижі на стадіоні «Парк де Пренс» проти Франції. На думку спортивних аналітиків, у протистоянні з лідером квартету підопічні Сергія Реброва не зможуть взяти залікові пункти. Оператори, які приймають ставки на спорт з 18 років, високо оцінюють вірогідність перемоги господарів – коефіцієнти такої події знаходяться у діапазоні 1,18 – 1,21. За нічийний результат виставлене котирування 6,66 – 7,30, а перемога України розглядається, як сенсація – 13,40 – 16,00.

Нагадаємо, що у першій зустрічі відбору до ЧС-2026 збірна України поступилась Франції із рахунком 0:2.

Вирішальна гра проти Ісландії

Беручи до уваги високу ймовірність невдачі підопічних Реброва в Парижі, матч проти Ісландії у заключному турі відбору стане для збірної України вирішальним. Перемога над суперником гарантує «жовто-блакитним» підсумкове друге місце і путівку у стикові поєдинки. Цей сценарій прогнозують БК без верифікації в Україні, які пропонують поставити на перемогу номінальних господарів з коефіцієнтами 1,78 – 1,83. Нічия оцінюється у 3,90 – 4,10, перемога збірної Ісландії 4,25 – 4,40.

Зазначимо, що матч Україна – Ісландія відбудеться на нейтральному полі у Варшаві 16 листопада. В рамках першої зустрічі у відборі команда Сергія Реброва здобула гостьову перемогу над суперником із рахунком 5:3, забивши два вирішальні голи наприкінці гри.

Кадрова ситуація у збірній

Тренерський штаб збірної України зіткнувся з кадровими втратами перед вирішальними матчами кваліфікації ЧС-2026. Зокрема, через отриманні травми головні команді не зможе допомогти Арсеній Ботагов – захисник травмувався у складі свого клубу Трабзонспора. Також до лав національної збірної через ушкодження не приїде Олександр Зінченко, який продовжує процес відновлення.