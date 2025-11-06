На Тернопільщині пʼяний водій буса з пасажирами протаранив трактора. Є потерпілі

5 листопада 2025 року близько 18:20 на дорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, поблизу села Дзвиняч, сталася серйозна автопригода, внаслідок якої семеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Згідно з повідомленням Тернопільської поліції, водій Volkswagen Transporter, рухаючись у напрямку Тернополя, допустив зіткнення з трактором, який їхав попереду. У результаті удару водій трактора отримав важкі травми і був доставлений до реанімаційного відділення. Його пасажир потрапив до травматології.

Медичну допомогу на місці також надали кермувальнику та пасажирам Volkswagen Transporter, троє з яких були госпіталізовані до лікарні.

Під час перевірки з’ясувалося, що водій буса перебував у стані алкогольного сп’яніння. Газоаналізатор “Драгер” показав 0,32 проміле алкоголю в крові водія. 64-річного чоловіка затримали за статтею 208 КПК. За фактом події відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Слідчі поліції з’ясовують всі обставини ДТП.