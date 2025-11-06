Суддю Підгаєцького райсуду відсторонили від посади через смертельну ДТП

6 листопада 2025 року Вища рада правосуддя тимчасово, до 1 січня 2026 року, відсторонила суддю Підгаєцького районного суду Тернопільської області від виконання обов’язків через притягнення до кримінальної відповідальності. Рішення було ухвалено за результатами розгляду клопотання заступника Генерального прокурора Марії Вдовиченко.

Суддя підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Йдеться про правопорушення, передбачене частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до смерті людини).

ДТП на Івано-Франківщині

31 жовтня 2025 року на Івано-Франківщині сталася жахлива ДТП, коли суддя за кермом автомобіля Lexus, рухаючись по дорозі Мукачево — Львів в селі Фрага, не зменшила швидкість при наближенні до нерегульованого пішохідного переходу. В результаті цього наїхала на двох пішоходів. Один із потерпілих загинув на місці, а другий отримав травми та був госпіталізований.

Підозра та кримінальне провадження

Водійці оголошено підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Вища рада правосуддя також погодила утримання під вартою судді після подання від слідчих органів. Тимчасове відсторонення від посади буде тривати до завершення розслідування і судового процесу.