Анджеліна Джолі після Херсону відвідала ще Тернопіль?

У соцмережах з’явилися повідомлення, що відому голлівудську акторку Анджеліну Джолі нібито бачили в Тернополі. За словами користувачів, вона перебувала на одній із міських заправок.

Місцевий Telegram-канал “Файне місто” повідомив, що новина про можливу появу акторки швидко поширилася серед користувачів соцмереж.

“Читачі стверджують, що бачили актрису на одній із заправок у місті. Хто встиг узяти автограф?” — зазначили автори каналу.

До публікації додали знімок із камери відеоспостереження, на якому видно жінку в масці, схожу на джолі, що замовляє каву. Втім, наразі немає офіційного підтвердження її візиту до Тернополя. Не виключено, що автомобільний кортеж акторки просто проїжджав цим маршрутом.

Нагадаємо, 5 листопада Анджеліна Джолі відвідала Херсон. Начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько вручив їй пам’ятний жетон “Херсон” як символ мужності містян і подяку за підтримку україни.

Акторка таємно прибула до України, перетнувши кордон пішки без офіційного повідомлення влади. Під час поїздки до Херсона і Миколаєва вона спілкувалася з медиками, волонтерами та місцевими сім’ями, які живуть у прифронтових районах. Джолі відзначила стійкість українців і наголосила на важливості захисту цивільного населення.