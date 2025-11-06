Тернопільські аудити виявили порушення на 721 млн грн у сфері закупівель у 2025 році

Протягом січня-жовтня 2025 року Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області проведено 250 моніторингів закупівель та 17 перевірок закупівель, під час яких контролем було охоплено 288 процедур закупівель на загальну суму 1,9 млрд гривень.

У результаті моніторингу 186 процедур виявлено порушення законодавства у сфері закупівель на загальну суму 721 млн грн. Серед основних порушень:

закупівлі без застосування визначених законодавством процедур;

порушення під час розгляду тендерних пропозицій та укладання договорів про закупівлю;

порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлю.

За результатами перевірок окрім порушень, допущених під час організації та проведення процедур закупівель на суму 4,8 млн грн, встановлено порушення при виконанні договорів, що призвели до втрат на суму 5,4 млн гривень.

Реакція на виявлені порушення

9 процедур закупівель з очікуваною вартістю 6,9 млн грн були скасовані за вимогою аудиторів;

67 договорів на суму понад 177 млн грн були розірвані;

Відшкодовано незаконні витрати на суму 7,8 млн грн.

Адміністративні та кримінальні наслідки

В результаті виявлених порушень на 21 посадову особу складено адміністративні протоколи за ст. 164-14 КУпАП. До адміністративної відповідальності притягнуто 18 посадових осіб, загальна сума штрафів складає 86 тис. гривень.

Матеріали 9 перевірок, що містять ознаки кримінальних правопорушень, були передані до правоохоронних органів, які розпочали 7 досудових розслідувань. Матеріали ще 4 перевірок долучено до існуючих досудових розслідувань.