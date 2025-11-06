Тимофій Антощук – Герой України, який віддав своє життя за свободу і незалежність Батьківщини

Тимофій Антощук – 32-річний сержант Збройних сил України, учасник АТО та російсько-української війни, загинув 27 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання біля Бахмута Донецької області. Він був заступником командира 7 групи 8 роти 3 загону спецпризначення військової частини А4030, позивний – «Тім». Його життєвий шлях – це приклад безмежного патріотизму, мужності та відданості своїй Батьківщині.

Шлях до військової служби

Тимофій народився 23 червня 1990 року в селі Шумбар на Шумщині (нині Кременецький район, Тернопільська область). Він був студентом Академії військово-морських сил імені Нахімова в Севастополі, однак після анексії Криму перевівся до Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, де здобув спеціальність судномеханіка.

Тимофій одружився та проживав у Тернополі з дружиною Оленою та сином Глібом. Він захищав Україну з 2015 року, служив в АТО, де боронив Донецький напрямок, а після демобілізації працював за кордоном. Проте з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну повернувся до лав Збройних сил і з 8 березня 2022 року знову став на захист рідної землі.

Бойовий шлях і загибель

Тимофій воював на Харківщині (Ізюмський район, село Петриківське) та в Донецькій області (Бахмут, Соледар). Він загинув під час бойового зіткнення з підрозділами російських збройних сил 27 листопада 2022 року поблизу Бахмута, коли, рятуючи пораненого побратима, потрапив під вогонь противника. В той день застосовувалися стрілецька зброя, АГС, міномети та артилерія. В його безкомпромісній рішучості і відданості армія знаходила свою силу.

Пам’ять про Героя

Тимофій залишив по собі не тільки важливу військову спадщину, але й безліч людей, які згадують його як справжнього патріота та відданого товариша. За словами побратимів, він був хорошим бійцем, завжди підтримував своїх товаришів і був готовий йти в бій першим. «На таких і стоїть армія», – зазначили його побратими.

Визнання та нагороди

Тимофій Антощук був посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня згідно з Указом Президента України №224/2024 в квітні 2024 року. Окрім цього, 21 грудня 2022 року, на позачерговому засіданні Тернопільської міської ради, йому було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» за особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету України.

Меморіал у Шумбарі та вшанування пам’яті

В березні 2024 року в рідному селі Тимофія, Шумбар, було відкрито меморіальну дошку Герою, яку встановили на фасаді Шумбарської гімназії, де він навчався.

Вічна пам’ять Герою! Ті, хто віддав своє життя за Україну, назавжди залишаться в наших серцях.