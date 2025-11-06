Чортків – перше місто в Україні, де сонячні станції монтують жінки

У Чорткові триває реалізація проєкту, який переведе міську інфраструктуру на чисту та відновлювану енергію, повідомляють у міській раді. Встановлюються дві сонячні електростанції загальною потужністю 50 кВт, які забезпечуватимуть енергією пологове та інфекційне відділення Чортківської центральної міської лікарні. Це частина масштабного проєкту «Сонячний Чортків», який став можливим завдяки перемозі Чортківської громади в конкурсі «Сонце для України» від Greenpeace Україна у партнерстві з фондом BIOHAUS-Stiftung.

Але на цьому історія Чорткова не закінчується. Вперше в Україні до монтажу сонячних станцій долучилися жінки-монтувальниці, які пройшли спеціальне навчання в рамках програми Greenpeace «Монтувальниця сонячних станцій». Зокрема, це Світлана Шиян, уродженка Луганщини, яка змінила готельно-ресторанну справу на енергетику, та Марина Скрипник з Харкова.

Цей крок – не тільки важливий для розвитку відновлювальної енергетики, але й є потужним сигналом для створення умов для гендерної рівності в технічних сферах. Чортківська громада активно підтримує соціальну справедливість та надає жінкам можливості для професійної реалізації.

🌱 Сонячна енергія і гендерна рівність – це не просто слова для Чорткова, це реальність, що змінює місто та країну!